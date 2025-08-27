Суд в Челябинске избрал меру пресечения Заслуженному врачу РФ, обвиняемому в коррупции

По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель диагностического центра, являясь также членом аукционной комиссии, обеспечил беспрепятственное заключение контракта между больницей и подконтрольной ему организацией на оказание услуг по расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований. Его стоимость составила более 11,6 млн рублей. Однако эти услуги дублировали работу, которую проводил сам консультационный центр, считает следствие.