Суд в Челябинске избрал меру пресечения Заслуженному врачу РФ, обвиняемому в коррупции

Речь идет про руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ОКБ № 3. Должность занимает кардиолог Владимир Мыльников. Он кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ. Обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями).
«Калининский районный избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Отмечается, что прокуратура поддерживала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта», — добавили в пресс-центре.
По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель диагностического центра, являясь также членом аукционной комиссии, обеспечил беспрепятственное заключение контракта между больницей и подконтрольной ему организацией на оказание услуг по расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований. Его стоимость составила более 11,6 млн рублей. Однако эти услуги дублировали работу, которую проводил сам консультационный центр, считает следствие.
В СКР добавили, что все это повлекло наступление тяжких последствий. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.