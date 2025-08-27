Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС стартуют в ближайшее время

В отношении Молдавии ситуация выглядит несколько сложнее. Некоторые европейские дипломаты призывают не торопиться с открытием переговорного кластера для Кишинева из-за предстоящих парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. По мнению одного из дипломатов, ускорение процесса ради поддержки проевропейских партий может быть недальновидным и даже контрпродуктивным.