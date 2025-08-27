Минус 200 тысяч и авто: в Прикамье с любителя пьяной езды взыскали штраф и конфисковали машину

В ходе рассмотрения уголовного дела судом обвиняемый пытался избежать изъятия принадлежащего ему автомобиля Haval Jolion. По его словам, накануне происшествия он продал машину сестре за 1 млн 700 тысяч рублей, и перед тем, как передать кроссовер ей в пользование, решил устранить в нем кое-какие недочеты. По случайному стечению обстоятельств именно в тот момент, когда он забрал отремонтированную иномарку из автосервиса и направился к родственнице, его задержали сотрудники ГИБДД. В качестве доказательства того, что автомобиль ему больше не принадлежит, мужчина предоставил договор купли-продажи. Однако суд, исходя из положений ст. 223 ГК РФ, заключил, что право собственности на транспортное средство возникает у приобретателя с момента передачи ему такого средства, а так как на момент совершения преступления и автомобиль, и документы на него находились у обвиняемого, следовательно он и является полноправным владельцем.