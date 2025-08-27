Минус 200 тысяч и авто: в Прикамье с любителя пьяной езды взыскали штраф и конфисковали машину

Будучи подвергнут административному наказанию за езду в нетрезвом виде, 34-летний житель г. Верещагино Пермского края вновь был пойман пьяным за рулем. Это является уголовно-наказуемым деянием, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией транспортного средства.
В ходе рассмотрения уголовного дела судом обвиняемый пытался избежать изъятия принадлежащего ему автомобиля Haval Jolion. По его словам, накануне происшествия он продал машину сестре за 1 млн 700 тысяч рублей, и перед тем, как передать кроссовер ей в пользование, решил устранить в нем кое-какие недочеты. По случайному стечению обстоятельств именно в тот момент, когда он забрал отремонтированную иномарку из автосервиса и направился к родственнице, его задержали сотрудники ГИБДД. В качестве доказательства того, что автомобиль ему больше не принадлежит, мужчина предоставил договор купли-продажи. Однако суд, исходя из положений ст. 223 ГК РФ, заключил, что право собственности на транспортное средство возникает у приобретателя с момента передачи ему такого средства, а так как на момент совершения преступления и автомобиль, и документы на него находились у обвиняемого, следовательно он и является полноправным владельцем.
В результате суд приговорил нарушителя к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей с обращением транспортного средства в доход государства. Осужденный пытался обжаловать приговор в части конфискации в вышестоящей инстанции, но получил отказ.
Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим. Мужчина не стал усугублять свое положение и своевременно перечислил всю сумму штрафа на депозитный счет подразделения службы.
Также сотрудники органов принудительного исполнения изъяли подлежащий конфискации Haval Jolion и передали его в территориальное управление Росимущества для обращения в доход государства.