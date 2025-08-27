В Подмосковье задержали двоих мужчин за организацию нарколаборатории

Предварительно, соучастники согласились на предложение неизвестных в мессенджере заняться изготовлением наркотиков. В декабре прошлого года они арендовали частный дом в поселке Дрожжино, где и организовали лабораторию. Необходимое оборудование и реактивы они получали от куратора через тайники-закладки. После прохождения онлайн-обучения злоумышленники приступили к синтезированию запрещенных веществ. Наркотики они сбывали дистанционно, получая до 250 тыс. рублей за каждый килограмм.