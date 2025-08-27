В Дагестане произошло сильное землетрясение: где был эпицентр и какие последствия. Карта

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 23:33 по московскому времени в 41 км к северо-западу от Дербента, на глубине 10 км. Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 5,4, также указав глубину 10 км. Однако Дагестанская геофизическая служба РАН сообщила о более высокой магнитуде — 5,9, с очагом на глубине 30 км. Разночтения в данных связаны с различиями в методиках оценки сейсмических событий, но все источники сходятся в том, что эпицентр находился в акватории Каспийского моря, что снизило потенциальный ущерб для населенных пунктов.