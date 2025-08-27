Ричмонд
В Ростовской области за сутки потушили 14 ландшафтных пожаров

За сутки в Ростовской области спасли четырех человек при ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 26 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали десять техногенных пожаров, 14 загораний сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествия, в ходе которых были спасены четыре человека. На выполнение задач было направлено 560 специалистов и 140 единиц техники.

МЧС предупреждает о сохранении чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности на большей части территории области, особенно в южных районах и Приазовье. Ведомство призывает жителей воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ.