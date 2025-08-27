В Красноярске задержали нелегальных продавцов ртути

В Красноярске завершился суд над торговцами ртутью. Зимой этого года в Красноярске двое мужчин собирались продать металлическую ртуть. Роли были распределены: один из участников преступной парочки имел выход на сам металл (его приятель держал баллон ртути в кладовке многоэтажного дома), другой — на покупателей. Так, первый договорился о покупке опасного металла, второй сообщник нашел потенциальных клиентов среди иностранных граждан. Выручить за опасный товар товарищи по преступлению планировали 20 тысяч рублей.