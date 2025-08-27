Ричмонд
В Красноярске задержали нелегальных продавцов ртути

Сбыть опасный элемент злоумышленники собирались иностранцам.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске завершился суд над торговцами ртутью. Зимой этого года в Красноярске двое мужчин собирались продать металлическую ртуть. Роли были распределены: один из участников преступной парочки имел выход на сам металл (его приятель держал баллон ртути в кладовке многоэтажного дома), другой — на покупателей. Так, первый договорился о покупке опасного металла, второй сообщник нашел потенциальных клиентов среди иностранных граждан. Выручить за опасный товар товарищи по преступлению планировали 20 тысяч рублей.

Но о готовящемся преступлении стало известно правоохранительным органам и сделка сорвалась.

В итоге суд признал мужчин виновными и приговорил к условному лишению свободы на срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет с испытательным сроком 2 года каждому.