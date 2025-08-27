Названы причины ограничения движения на федеральной трассе в Пермском крае

Речь идёт о ситуации, которая возникла утром 27 августа. В телеграм-канале краевого МЧС было опубликовано сообщение о возможных ограничениях движения на трассе Р-243. Экстренные службы оцепили дорогу на 1056 километре дороги. В ведомстве также назвали причину ограничения.