Названы причины ограничения движения на федеральной трассе в Пермском крае

Причины ограничения движения на федеральной трассе в Пермском крае назвали в ГУ МЧС региона.
Речь идёт о ситуации, которая возникла утром 27 августа. В телеграм-канале краевого МЧС было опубликовано сообщение о возможных ограничениях движения на трассе Р-243. Экстренные службы оцепили дорогу на 1056 километре дороги. В ведомстве также назвали причину ограничения.
«Прямо сейчас проходят учения по ликвидации последствий ДТП. На 1056 км автодороги общего пользования федерального значения Р-243 в Краснокамском муниципальном округе возможно ограничение движения», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сотрудники ведомства опубликовали видеоролик, на котором заметно автомобили экстренных служб, стоящие на нескольких полосах федеральной трассы с включёнными спецсигналами. В МЧС призвали жителей региона сохранять спокойствие, заметив на данном участке скопление спецтехники.