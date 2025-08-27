МЧС Киргизии уточнит количество погибших в горах альпинистов

Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.