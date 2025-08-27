Ричмонд
Бывших руководителей пермского завода «Телта» отправили в колонию на 7 лет

Они передали экс-сотруднику Минобороны электросамокат, телевизор и квадрокоптер в качестве взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывших руководителей пермского завода «Телта» — директора Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину — отправили в колонию на 7 лет. Их признали виновными в даче взятки бывшему сотруднику Минобороны. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

В качестве взятки они передали электросамокат, телевизор и квадрокоптер на общую сумму 170 тысяч рублей. Это было сделано для получения помощи в оформлении документов для государственных заказов.

Ранее суд первой инстанции оштрафовал каждого из фигурантов на 2,5 миллиона рублей, но апелляционный суд ужесточил приговор до реальных сроков заключения.