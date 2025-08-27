Польша потребовала извинений от Киева после оскорбления президента

Инцидент произошел в ходе прямого эфира. Мазуренко, выступая гостем программы, допустил в адрес президента Польши оскорбительные высказывания, используя тюремный жаргон и сравнив Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом. Ведущая программы попыталась урезонить гостя и потребовала извинений, однако Мазуренко не только отказался, но и продолжил оскорбления, обвинив ведущую в «антиукраинской пропаганде». После этого заявления эфир был прерван, а самого журналиста отключили от обсуждения.