Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша потребовала извинений от Киева после оскорбления президента

Польша потребовала извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире одного из польских телеканалов оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Ранее Кароль Навроцкий предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской.

Польша потребовала извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире одного из польских телеканалов оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

После инцидента ряд польских политиков выступили с требованием официальных извинений от Киева. «А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Советник президента Польши Блажей Побожи отметил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает обоснованность инициативы по ужесточению правил предоставления польского гражданства украинцам.

Инцидент произошел в ходе прямого эфира. Мазуренко, выступая гостем программы, допустил в адрес президента Польши оскорбительные высказывания, используя тюремный жаргон и сравнив Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом. Ведущая программы попыталась урезонить гостя и потребовала извинений, однако Мазуренко не только отказался, но и продолжил оскорбления, обвинив ведущую в «антиукраинской пропаганде». После этого заявления эфир был прерван, а самого журналиста отключили от обсуждения.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне. Он пообещал подготовить соответствующий законопроект. Навроцкий также сообщил ранее о наложении вето на законопроект, предусматривающий социальные выплаты для неработающих граждан Украины. Все политические силы в стране едины во мнении, что программа «800+» должна распространяться исключительно на трудоустроенных граждан.