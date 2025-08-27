Польша потребовала извинений от Киева после оскорбления президента

Ранее Кароль Навроцкий предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской.
Польша потребовала извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире одного из польских телеканалов оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает телеканал Polsat News.
После инцидента ряд польских политиков выступили с требованием официальных извинений от Киева. «А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Советник президента Польши Блажей Побожи отметил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает обоснованность инициативы по ужесточению правил предоставления польского гражданства украинцам.
Инцидент произошел в ходе прямого эфира. Мазуренко, выступая гостем программы, допустил в адрес президента Польши оскорбительные высказывания, используя тюремный жаргон и сравнив Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом. Ведущая программы попыталась урезонить гостя и потребовала извинений, однако Мазуренко не только отказался, но и продолжил оскорбления, обвинив ведущую в «антиукраинской пропаганде». После этого заявления эфир был прерван, а самого журналиста отключили от обсуждения.
Накануне президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне. Он пообещал подготовить соответствующий законопроект. Навроцкий также сообщил ранее о наложении вето на законопроект, предусматривающий социальные выплаты для неработающих граждан Украины. Все политические силы в стране едины во мнении, что программа «800+» должна распространяться исключительно на трудоустроенных граждан.