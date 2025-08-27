В деле о гибели детей под Красноярском возникли новые версии: химик усомнился в дихлофосе

Химик-эксперт Сергей Сохранный, выступавший в суде, выдвинул новую версию: детей мог погубить не дихлофос, а другой яд, который не был выявлен при первоначальной экспертизе. Это заявление перекликается с недавним случаем в Хакасии, где смерть 10-летней девочки в лагере также связывают с препаратом того же производителя.