В деле о гибели детей под Красноярском возникли новые версии: химик усомнился в дихлофосе

В суде по делу о гибели четверых детей в поселке Красная Сопка прозвучали новые сенсационные детали. О них рассказали в издании krsk.aif.ru.
Адвокат семьи Виноградовых Александр Гуртовенко заявил о серьезных нарушениях со стороны производителя инсектицидного средства, которое, по версии следствия, стало причиной трагедии.
Как установлено в суде, инструкция на баллоне и паспорт безопасности препарата содержат противоречивую информацию. «Производитель не указал на упаковке необходимость промывать все поверхности мыльным раствором после обработки, хотя это требование есть в технической документации», — пояснил защитник.
Дополнительные вопросы вызвали даты подписания документов: паспорт безопасности был утвержден позже даты производства конкретного баллона с инсектицидом.
Химик-эксперт Сергей Сохранный, выступавший в суде, выдвинул новую версию: детей мог погубить не дихлофос, а другой яд, который не был выявлен при первоначальной экспертизе. Это заявление перекликается с недавним случаем в Хакасии, где смерть 10-летней девочки в лагере также связывают с препаратом того же производителя.
Суд продолжает детально изучать все обстоятельства трагедии, включая возможные нарушения при производстве и маркировке опасных химических средств.