Задержки рейсов в России 27 августа: информация к этому часу

Какие рейсы задерживаются 27 августа 2025.
В настоящее время авиакомпании России сталкиваются с трудностями в связи с нарушениями расписания полетов. 27 августа 2025 года нарушения графика затронули как внутренние, так и международные направления. Пассажирам рекомендовано регулярно проверять информацию о статусе своих рейсов через онлайн-табло, а также следить за уведомлениями авиаперевозчиков. Подробнее о задержках — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас.
Санкт-Петербург.
В аэропорту Пулково задержано 4 вылета. Среди направлений — Москва, Баку, Чита, Ярославль. Отменено 8 рейсов в Москву. С опозданием прилетят рейсы из Самары, Сургута, Омска, Горно-Алтайска, Алматы.
Москва.
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 18 вылетов в Костанай, Казань, Махачкалу, Калининград, Сочи, Мурманск. Больше 20 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Кемерово, Красноярск, Санкт-Петербург, Ереван, Бохтар, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
В Домодедово задержаны 9 рейсов: Уфа, Владикавказ, Сочи, Анталья, Грозный. На прибытие задерживаются около 20 рейсов. Среди направлений — Иркутск, Куляб, Самарканд, Бишкек, Улан-Удэ и Минеральные Воды.
Во Внуково задержано на вылет 2 рейса в Шымкент и Монастир. На прибытие задерживаются 4 рейса. Среди направлений — Шымкент, Самарканд, Сочи, Монастир.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержаны 11 рейсов на вылет. Среди направлений — Минеральные Воды, Челябинск, Москва, Сургут, Новосибирск, Якутск. На прилет выдержано 18 рейсов из Тюмени, Перми, Кургана, Новосибирска, Барнаула, Якутска и Санкт-Петербурга.