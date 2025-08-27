Задержки рейсов в России 27 августа: информация к этому часу

В настоящее время авиакомпании России сталкиваются с трудностями в связи с нарушениями расписания полетов. 27 августа 2025 года нарушения графика затронули как внутренние, так и международные направления. Пассажирам рекомендовано регулярно проверять информацию о статусе своих рейсов через онлайн-табло, а также следить за уведомлениями авиаперевозчиков. Подробнее о задержках — в материале URA.RU.