Замначальника сахалинского ИВС тайком привез в Москву патроны: задержали в аэропорту

Заместитель начальника изолятора временного содержания одного из райцентров Сахалинской области попался на незаконной перевозке патронов. Майор ехал в отпуск и зачем-то захватил с собой боеприпасы.
Как стало известно «МК», полицейского начальника разоблачили в аэропорту «Шереметьево», где он делал пересадку — супружеская пара направлялась на отдых в Сочи. «Транзитники» прошли в зону досмотра. При просвечивании сумки сотрудники службы безопасности обратили внимание на коробку со странными предметами. Коробочку спрятали в левый кроссовок, который, в свою очередь, был тщательно упакован в пакет, завязанный на тугой узел. Всего в емкости оказалось 8 пистолетных патронов калибра 9 мм.
Сотрудник ИВС категорически отвергал свою вину. Он даже выдвинул несколько версий относительно того, где ему могли подбросить патроны. Майор вспомнил, что когда они с женой собирались, он оставлял вещи в подъезде на 15 минут без присмотра. Также сумка лежала бесхозной возле туалетной кабинки в аэропорту. Наконец, офицер допустил, что патроны подкинули в салоне самолета. Кстати, в Южно-Сахалинске запрещенный груз не обнаружили из-за халатности сотрудников тамошнего аэропорта — у них была пересменка, и они попросту не обратили внимания на багаж.
В итоге ни один из доводов руководителя ИВС не убедил следователей. Химкинский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.