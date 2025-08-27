Замначальника сахалинского ИВС тайком привез в Москву патроны: задержали в аэропорту

Сотрудник ИВС категорически отвергал свою вину. Он даже выдвинул несколько версий относительно того, где ему могли подбросить патроны. Майор вспомнил, что когда они с женой собирались, он оставлял вещи в подъезде на 15 минут без присмотра. Также сумка лежала бесхозной возле туалетной кабинки в аэропорту. Наконец, офицер допустил, что патроны подкинули в салоне самолета. Кстати, в Южно-Сахалинске запрещенный груз не обнаружили из-за халатности сотрудников тамошнего аэропорта — у них была пересменка, и они попросту не обратили внимания на багаж.