Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянов прокомментировал уголовное дело

Я второй год прошу показать мне хоть одну такую публикацию. Все публикации были направлены на анонс кинофестиваля и две экспертизы это подтвердили. Гоманов, при задержании давший показания, что публикации были обо мне, уже через два часа на очной ставке заявил, что затрудняется ответить, о чем были публикации. Муслимовы на судебных заседаниях дали показания, что они не знают о чем были публикации и их не видели.