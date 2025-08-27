Ричмонд
Мужчину на бочке унесло течением реки в сторону моря в Хабаровском крае

На поиски вылетел вертолет МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Тугуро-Чумиканском районе местного жителя при попытке пересечь реку на бочке унесло в море, на поиски вылетел вертолет МЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел при попытке группы из трех человек на автомобиле переехать через реку Тыл. Из-за сильного повышения уровня реки машина в ней заглохла, два человека смогли выбраться, а третьего на бочке из-под бензина унесло течением в направлении Охотского моря.

Его спутники обратились в полицию и МЧС.

— Инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району совместно с сотрудниками полиции и местными жителями безуспешно обследовали устье реки Тыл и береговую линию Охотского моря вблизи неё на площади около 25 квадратных километров. На поиски из Магадана вылетел вертолет МЧС, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.