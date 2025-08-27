Мужчину на бочке унесло течением реки в сторону моря в Хабаровском крае

Инцидент произошел при попытке группы из трех человек на автомобиле переехать через реку Тыл. Из-за сильного повышения уровня реки машина в ней заглохла, два человека смогли выбраться, а третьего на бочке из-под бензина унесло течением в направлении Охотского моря.