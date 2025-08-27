Руководитель сломал нос заявившему о желании уволиться россиянину

В Республике Ингушетия сотрудник компании «Чистый мир» сообщил своему работодателю о намерении уволиться, после чего подвергся нападению и получил перелом носа. Инцидент стал достоянием общественности благодаря публикации в Telegram-канале «Сапа Кавказ».
По словам 36-летнего работника, его начальник резко и агрессивно отреагировал на озвученное желание прекратить трудовые отношения. В ходе последовавшего конфликта руководитель применил физическое насилие, нанеся подчинённому удар, который привёл к травме с переломом носа.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Назрани, где ему была предоставлена необходимая помощь. Сообщается, что состояние мужчины не вызывает серьёзных опасений, и в госпитализации необходимости не возникло.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и правовой оценки инцидента.
