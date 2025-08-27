Спасатели ищут россиянина, которого унесло в море на бочке

При попытке переезда через устье реки Тыл на «Камазе» группа из трёх человек, по предварительным данным, оказалась в зоне сильного прилива. Из-за повышения уровня воды автомобиль заглох. Два человека, как уточняется, смогли спастись самостоятельно.