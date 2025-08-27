Ричмонд
Спасатели ищут россиянина, которого унесло в море на бочке

В Хабаровском крае спасатели на вертолете, как сообщает региональный главк МЧС РФ, вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Охотское море.

При попытке переезда через устье реки Тыл на «Камазе» группа из трёх человек, по предварительным данным, оказалась в зоне сильного прилива. Из-за повышения уровня воды автомобиль заглох. Два человека, как уточняется, смогли спастись самостоятельно.

38-летнего мужчину с бочкой из-под ГСМ унесло течением в сторону Охотского моря. Его местонахождение пока неизвестно.

Инспектор отделения ГИМС, полицейские, местные жители безуспешно обследовали устье реки Тыл и береговую линию Охотского моря. Площадь поисков составила порядка 25 кв. километров. Отмечается, что местность труднодоступная, а транспортное сообщение отсутствует.

На поиски мужчины вылетел вертолет Ми-8 МЧС из Магадана. Всего в поисках участвуют 33 человека на шести единицах спецтехники.