Молния ударила в дерево рядом с женщиной в Гродно — спасли несколько шагов

Удар стихии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в один момент все озаряется яркой вспышкой, а через доли секунды слышен мощный грохот — напоминающий взрыв. В это же время по двору шла женщина. Ее от удара молнии отделяли всего несколько шагов.
По словам очевидцев, удар пришёлся в березу во дворе. Само дерево получило серьезные повреждения.
В Житковичском районе во время грозы молния восемь раз подряд ударила в одно и то же место. Событие произошло в субботу, 16 августа, и попало на видео.
На кадрах видно, как вспышки следуют одна за другой с минимальным интервалом. Такие повторные удары в одну и ту же зону — редкость даже для сильных гроз.