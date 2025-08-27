Молния ударила в дерево рядом с женщиной в Гродно — спасли несколько шагов

Удар стихии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в один момент все озаряется яркой вспышкой, а через доли секунды слышен мощный грохот — напоминающий взрыв. В это же время по двору шла женщина. Ее от удара молнии отделяли всего несколько шагов.