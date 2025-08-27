Тайные собрания проводили в колонии в Шымкенте

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Подсудимому вменялось обвинение в вербовке в целях организации экстремистской деятельности (ч.1 ст. 259 УК РК).
«Подсудимый в апреле и мае 2025 года, отбывая наказание в учреждении № 54, проводил тайные собрания, где распространял радикальные взгляды, относящиеся к взглядам экстремистской организации, тем самым вербовал участников собрания в целях организации экстремистской деятельности», — установил суд.
Вина подсудимого доказывалась собранными по уголовному делу документами. Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Подсудимый свою вину признал и просил о нестрогом наказании. Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд признал наличие на иждивении подсудимого 5 малолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд посчитал рецидив преступлений.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет. С применением ст. 60 УК окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.