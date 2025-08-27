В Сети появились кадры ночного землетрясения в Дагестане

В Дагестане минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки ощущались на всей территории республики, сообщили в региональном управлении МЧС. Кадры происшествия опубликовал РБК.
По данным регионального управления МЧС, жертв и разрушений нет. Все социальные, культурные и бытовые объекты продолжают работать в штатном режиме, передает Telegram-канал.
Подземный толчок произошел 26 августа в 23:33 по московскому времени. Эпицентр находился в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.