Против Индии начали действовать жесткие американские пошлины

Американское издание The New York Times отмечает, что увеличение пошлин может серьезно подорвать экономические связи между США и Индией. В Индии ведут офшорные операции две трети крупнейших американских корпораций, и новые тарифы могут заставить их пересмотреть свои бизнес-стратегии. Кроме того, ситуация угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке, который занимает четвертое место в мире по объему капитализации.