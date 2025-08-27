Против Индии начали действовать жесткие американские пошлины

Правительство Индии не ожидает скорого смягчения американских мер.
Вступили в силу новые пошлины США на импорт товаров из Индии. Ставка составила 50%. Решение было реализовано в 7:00 по московскому времени.
Американские власти официально объяснили повышение тарифов закупками Индией российской нефти. По мнению Вашингтона, подобная торговая политика Нью-Дели нарушает санкционный режим и создает угрозу энергетической безопасности западных союзников. Несмотря на пять раундов переговоров между представителями США и Индии, компромисса достичь не удалось.
По информации источника Reuters, правительство Индии не ожидает скорого смягчения американских мер. Власти страны уже разрабатывают комплекс поддержки для национальных экспортеров, которые окажутся под ударом новых тарифов. Среди мер — стимулирование перенаправления экспортных потоков на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Американское издание The New York Times отмечает, что увеличение пошлин может серьезно подорвать экономические связи между США и Индией. В Индии ведут офшорные операции две трети крупнейших американских корпораций, и новые тарифы могут заставить их пересмотреть свои бизнес-стратегии. Кроме того, ситуация угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке, который занимает четвертое место в мире по объему капитализации.
Президент США Дональд Трамп за последний месяц четыре раза пытался связаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако тот отказался от телефонных разговоров. Ранее сообщалось, что Индия намерена значительно уменьшить объемы импорта российской нефти на 20% — до уровня 1,4−1,6 миллиона баррелей в сутки. 2 Дональд Трамп сообщил журналистам, что Индия прекратит импорт российской нефти. Впоследствии появились сообщения, опровергающие данное заявление: индийские власти не поручали нефтеперерабатывающим предприятиям прекращать закупки сырья из России. Российская нефть по-прежнему играет ключевую роль в экономике Индии.