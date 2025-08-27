Легковушка протаранила поезд под Волгоградом

27 августа в 04:16 часов на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Урюпино и Ольшанка в Волгоградской области, водитель легкового автомобиля протаранил одиночный локомотив. Машинист поезда, заметив легковушку, мгновенно отреагировал — применил экстренное торможение. Но расстояние до автомобиля было слишком мало, и избежать столкновения, увы, не удалось. Железный гигант протаранил легковушку, которая оказалась на его пути, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ПривЖД.