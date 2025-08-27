Ричмонд
Легковушка протаранила поезд под Волгоградом

В Волгоградской области водитель выехал под поезд.

Источник: Комсомольская правда

27 августа в 04:16 часов на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Урюпино и Ольшанка в Волгоградской области, водитель легкового автомобиля протаранил одиночный локомотив. Машинист поезда, заметив легковушку, мгновенно отреагировал — применил экстренное торможение. Но расстояние до автомобиля было слишком мало, и избежать столкновения, увы, не удалось. Железный гигант протаранил легковушку, которая оказалась на его пути, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ПривЖД.

В этом страшном ДТП, которое вполне могло стать смертельным, никто не пострадал. Обошлось лишь смятым металлом автомобиля. Самое главное — подвижной состав остался на рельсах, и это значит, что на движение пассажирских поездов на Приволжской железной дороге ситуация не повлияла.

Приволжская железная дорога в очередной раз обращается ко всем водителям Волгограда и Волгоградской области: будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД.