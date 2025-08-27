Ричмонд
Бухгалтер из Братска незаконно заработала 8,5 млн рублей на фиктивных сделках

Женщина проводила несуществующие платежи от имени организаций.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бухгалтер из Братска незаконно заработала 8,5 миллиона рублей на выдуманных сделках. Фирмы занимались изготавливанием металлоконструкций и логистическими услугами. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, имея доверие руководителей, женщина переводила деньги на свои расчетные счета.

— В назначениях платежа бухгалтер указывала фиктивные договоры оказания услуг, оформленные на сторонних лиц. А также имитировала выдачу подотчетных сумм работникам компаний, — уточнили в пресс-службе полиции.

В квартире 37-летней мошенницы провели обыск и изъяли технику и документы, которые станут доказательствами в уголовном деле. Его завели по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.