Подмосковные наркодилеры получали онлайн-уроки по синтезированию зелья

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 21-летний житель Астраханской области и 30-летний житель Адыгеи согласились на предложение, поступившее через мессенджер — заняться производством наркотиков. В декабре 2024 года они арендовали частный дом и открыли там лабораторию. Оборудование и реактивы они получали от куратора через тайники-закладки. Производители прошли онлайн-обучение и занялись синтезированием запрещенных веществ. За каждый килограмм зелья производители получали до 250 тыс. рублей.