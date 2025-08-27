Ричмонд
Подмосковные наркодилеры получали онлайн-уроки по синтезированию зелья

Двое изготовителей наркотиков задержаны сотрудниками полиции в подмосковном поселке Дрожжино Ленинского городского округа.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 21-летний житель Астраханской области и 30-летний житель Адыгеи согласились на предложение, поступившее через мессенджер — заняться производством наркотиков. В декабре 2024 года они арендовали частный дом и открыли там лабораторию. Оборудование и реактивы они получали от куратора через тайники-закладки. Производители прошли онлайн-обучение и занялись синтезированием запрещенных веществ. За каждый килограмм зелья производители получали до 250 тыс. рублей.

В ходе обыска в лаборатории обнаружено около 4 кг кристаллического вещества, содержащего мефедрон, около 200 литров химических жидкостей, противогазы, стеклянные колбы, весы, а также 7 охотничьих патронов.