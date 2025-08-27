Ограбивших «Пятерочку» в Судже отправили сражаться на харьковское направление

«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже», — рассказал представитель силовых структур в беседе с РИА Новости. По данным собеседника агентства, подразделения бригады были восстановлены после вывода с территории России и сейчас сосредоточены на участке в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное (Харьковская область).