Россиянин на протяжении нескольких лет насиловал малолетних приемных детей

Преступления против половой неприкосновенности детей совершались на протяжении длительного времени, начиная с 2017 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что мужчина совершил четыре эпизода насилия над девочкой 2009 года рождения и один — над мальчиком 2008 года рождения. Действия были квалифицированы по целому ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.

Великоустюгский районный суд назначил виновному максимальное наказание — 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей в пользу потерпевших, а также судебные издержки.

Приговор еще не вступил в законную силу.

