Россиянин на протяжении нескольких лет насиловал малолетних приемных детей

Суд установил, что мужчина совершил четыре эпизода насилия над девочкой 2009 года рождения и один — над мальчиком 2008 года рождения. Действия были квалифицированы по целому ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.