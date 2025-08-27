«Тряхнуло конкретно»: как Дагестан пережил ночное землетрясение. Видео

Другой свидетель произошедшего рассказал, что вместе с ним на улицу вышли все соседи, а его попугай был крайне напуган произошедшим. Очевидцы также отмечали, что подземный толчок был ощутимым, а домашние животные, в частности кошки, находились в состоянии стресса. Некоторые люди признались, что изначально приняли происходящее за галлюцинацию.