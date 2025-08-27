A haber: трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

Телеканал ATV в свою очередь получил некоторые видеозаписи, сделанные в день заплыва, на которых запечатлен россиянин. Он попал на камеру в отеле в стамбульском районе Бейоглу в 07:37 воскресенья. Свечников спустился к стойке регистрации, говорил там с менеджером и переписывался по телефону. После этого он покинул гостиницу и прибыл к точке старта заплыва. Также он попал на камеры на старте на борту парома. Свечников некоторое время наблюдал за прыгающими в воду участниками и позже присоединился к ним.