Мужчину на бочке из-под ГСМ унесло в сторону Охотского моря в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчину, которого унесло течением на бочке из-под горюче-смазочных материалов, ищут спасатели. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Инцидент произошёл, когда трое мужчин пытались переправиться через устье реки Тыл на автомобиле «Камаз». Из-за сильного прилива вода поднялась, и машина заглохла. Двоим удалось выбраться на берег самостоятельно, но 38-летнего мужчину с бочкой унесло в сторону Охотского моря.
Для поисков из Магадана вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Спасатели продолжают операцию.
Ранее на реке Чулым в Красноярском крае, спасатели обнаружили лодку с мужчиной и телом его брата. Четыре дня назад двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке и регулярно связывались с родственниками. Позже один из них сообщил племяннику, что его брат умер, а мотор лодки сломался. Лодка дрейфовала по течению в сторону деревни Ёршово Шарыповского района. Племянник сразу обратился за помощью к спасателям, которые оперативно нашли лодку.