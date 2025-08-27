Мужчину на бочке из-под ГСМ унесло в сторону Охотского моря в Хабаровском крае

Ранее на реке Чулым в Красноярском крае, спасатели обнаружили лодку с мужчиной и телом его брата. Четыре дня назад двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке и регулярно связывались с родственниками. Позже один из них сообщил племяннику, что его брат умер, а мотор лодки сломался. Лодка дрейфовала по течению в сторону деревни Ёршово Шарыповского района. Племянник сразу обратился за помощью к спасателям, которые оперативно нашли лодку.