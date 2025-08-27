Ричмонд
До спасателей стал доходить сигнал трекера, который был на российском пловце

Турецкие спасатели начали получать сигнал от трекера, который был закреплен на пропавшем российском пловце Николае Свечникове. Об этом сообщает телеканал A haber.

Сигнал, поступающий с трекера, фиксируется из воды.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде.

По данным A haber, сигнал, поступающий с трекера, который был выдан Свечникову на старте соревнований, фиксируется из воды. Одна из версий, которую рассматривают турецкие и российские специалисты, заключается в том, что пловец мог выбраться на берег.

Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. В поисковой операции участвуют более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, спасателей, волонтеров и представителей различных служб. Поиски ведутся как на воде, так и на суше. Используются катера, вертолеты и специальные водолазные группы. Территория поиска охватывает значительную часть акватории Босфора и прибрежной зоны.