До спасателей стал доходить сигнал трекера, который был на российском пловце

Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. В поисковой операции участвуют более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, спасателей, волонтеров и представителей различных служб. Поиски ведутся как на воде, так и на суше. Используются катера, вертолеты и специальные водолазные группы. Территория поиска охватывает значительную часть акватории Босфора и прибрежной зоны.