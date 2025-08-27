Неизвестный напал с ножом на полицейских на Щелковском шоссе в Москве

Ранее на Алтае группа подростков напала на соратника «Русской общины». Инцидент произошел в Рубцовске: подростки проявляли неуважение к женщинам, и после того, как он сделал им замечание, они начали вести себя агрессивно. Во время избиения подростки, по словам россиянина, заявляли, что будут «резать русню» и не боятся общественников.