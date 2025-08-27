Мешали ему спать: мальчик устроил пальбу из пневмата по детям

Инцидент произошел в позапрошлом месяце на улице Академика Королева. Согласно данным надзорного ведомства, подростка, пытавшись уснуть у себя дома, разозлился на громкие разговоры детей во дворе. Вместо того чтобы попросить их вести себя тише, он взял пневматический пистолет, купленный в прошлом году у пока еще неизвестного человека, и несколько раз выстрелил с балкона воздух.