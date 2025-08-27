Мешали ему спать: мальчик устроил пальбу из пневмата по детям

В башкирском городе Октябрьский предстал перед судом 16-летний мальчик, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел в позапрошлом месяце на улице Академика Королева. Согласно данным надзорного ведомства, подростка, пытавшись уснуть у себя дома, разозлился на громкие разговоры детей во дворе. Вместо того чтобы попросить их вести себя тише, он взял пневматический пистолет, купленный в прошлом году у пока еще неизвестного человека, и несколько раз выстрелил с балкона воздух.
В результате двое мальчиков 10 и 11 лет получили ссадины. Подросток-стрелок полностью признал свою вину. Октябрьский городской суд назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на 100 тысяч рублей.
