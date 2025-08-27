Ричмонд
Серийную похитительницу продуктов будут судить в Красноярске

Жительницу Красноярска будут судить за 53 кражи продуктов и бытовой химии.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 27 авг — РИА Новости. Жительница Красноярска предстанет перед судом за 53 кражи продуктов и бытовой химии из магазинов города, общий ущерб составил 700 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД.

По данным МВД, с мая 2024 года по март 2025 года в полицию поступали многочисленные обращения от представителей торговых точек, сообщающих о том, что неизвестная женщина похищает продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Она действовала одинаково — собирала товары в пакеты и покидала магазины, не оплачивая покупки. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность неизвестной — ей оказалась ранее судимая жительница Красноярска 1993 года рождения. Как выяснили полицейские, похищенный товар женщина продавала случайным прохожим… В ближайшее время фигурантка предстанет перед судом», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края уточняют, что девушка является матерью четверых детей. Ранее она уже была судима. При этом после задержания женщина пыталась сбежать из отделения полиции через окно, однако упала и тяжело травмировала ноги и спину.

«Её доставили в больницу. Но даже это не убавило мотивации продолжать своё запрещенное увлечение. Обзаведясь костылями, женщина покинула медучреждение и направилась в два ближайших супермаркета, где повторила свои “фирменные” кражи», — добавляют в прокуратуре.

Уголовное дело по статье «кража» рассмотрит Советский районный суд Красноярска.