Серийную похитительницу продуктов будут судить в Красноярске

По данным МВД, с мая 2024 года по март 2025 года в полицию поступали многочисленные обращения от представителей торговых точек, сообщающих о том, что неизвестная женщина похищает продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Она действовала одинаково — собирала товары в пакеты и покидала магазины, не оплачивая покупки. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей.