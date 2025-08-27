В лесах Иркутской области за сутки потушили шесть пожаров

По состоянию на утро 27 августа, удалось локализовать три очага пожаров в Катангском районе. Сейчас сотрудники лесопожарных формирований продолжают работать на местах, где огонь охватил 1250 гектаров земли. Для проведения наземного патрулирования сегодня сформировано 50 групп, в которых задействовано 115 человек.