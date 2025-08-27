Ричмонд
В лесах Иркутской области за сутки потушили шесть пожаров

На утро среды три пожара локализовали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в лесах Иркутской области потушили шесть пожаров на площади 148,5 гектара. С огнем 111 специалистов справлялись в Катангском, Усть-Илимском, Киренском и Чунском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Помимо привлечения восьми единиц наземной техники, для контроля за ситуацией с воздуха использовали два самолета Ан-2 и одно легкомоторное судно, — уточнили в правительстве.

По состоянию на утро 27 августа, удалось локализовать три очага пожаров в Катангском районе. Сейчас сотрудники лесопожарных формирований продолжают работать на местах, где огонь охватил 1250 гектаров земли. Для проведения наземного патрулирования сегодня сформировано 50 групп, в которых задействовано 115 человек.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре изобрели уникальный вездеход для участников СВО.