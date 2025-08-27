Ричмонд
В Бердске школьница скончалась на репетиции ко Дню знаний

В Новосибирской области произошла трагедия: девятиклассница потеряла сознание и скончалась во время подготовки к праздничной линейке 1 сентября, сообщило издание «Бердск. Онлайн».

Инцидент случился в школе во время репетиции танцевального номера. По данным издания, репетиция еще не началась, и физическая нагрузка отсутствовала. Неожиданно девочка внезапно потеряла сознание и упала. Учителя и охрана, услышав крики детей, немедленно начали оказывать первую помощь: школьницу вынесли на улицу, пытались реанимировать с помощью непрямого массажа сердца и нашатырного спирта.

В критическом состоянии девочку на автомобиле учителя физкультуры доставили в реанимационное отделение Бердской больницы. Несмотря на часовые усилия врачей, спасти ее не удалось. Позже стало известно, что клиническая смерть наступила еще в школе. Точные причины трагедии определит патологоанатомическая экспертиза.

Известно, что погибшая школьница была активной и талантливой: она увлекалась танцами, пением, участвовала в военно-патриотическом клубе и хорошо училась. Школа приняла непростое решение провести запланированную линейку 1 сентября, чтобы поддержать первоклассников и выпускников.

Коллектив школы и ученики выразили глубокие соболезнования матери девочки, которая работает учителем в этом же учебном заведении.