В Бердске школьница скончалась на репетиции ко Дню знаний

Инцидент случился в школе во время репетиции танцевального номера. По данным издания, репетиция еще не началась, и физическая нагрузка отсутствовала. Неожиданно девочка внезапно потеряла сознание и упала. Учителя и охрана, услышав крики детей, немедленно начали оказывать первую помощь: школьницу вынесли на улицу, пытались реанимировать с помощью непрямого массажа сердца и нашатырного спирта.