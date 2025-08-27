Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы

Видеокадры, на которых мужчина держался за заднюю дверь движущегося Volkswagen Polo, правоохранители нашли в сети. На протяжении нескольких метров таксист тянул мужчину, пока последний не отпустил дверь. Как показала дальнейшая проверка, за рулем находился 54-летний местный житель.
«Нарушитель пояснил, что к нему в авто села женщина-пассажир, которая была встревожена и просила водителя скорее ее увезти. В момент начала движения в салон автомобиля попытался сесть мужчина, с которым, со слов пассажирки, произошел конфликт. Не успев сесть на заднее пассажирское сидение, мужчина стал держаться за ручку двери, а водитель начал движение», — сообщили в полиции.
В результате «пассажир» получил травмы, водитель — административный протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля со штрафом в тысячу рублей, а также еще один — по факту оставление места ДТП, за что шоферу может грозить административный арест или лишение водительских прав.