Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы

«Нарушитель пояснил, что к нему в авто села женщина-пассажир, которая была встревожена и просила водителя скорее ее увезти. В момент начала движения в салон автомобиля попытался сесть мужчина, с которым, со слов пассажирки, произошел конфликт. Не успев сесть на заднее пассажирское сидение, мужчина стал держаться за ручку двери, а водитель начал движение», — сообщили в полиции.