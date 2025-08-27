В Подмосковье в ДТП погибли два человека

ДТП произошло примерно в 00:30 мск возле одного из домов, расположенных на Ильинской улице. «По предварительной информации, мужчина 1995 г. р., не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем легкового автомобиля “Тойота”, наехал на мачту городского освещения с последующим опрокидыванием автомашины. В результате ДТП водитель и пассажир 1997 г. р. погибли на месте. Два пассажира 2002 и 2003 г. р. были госпитализированы», — сказали в пресс-службе.