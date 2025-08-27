Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электросамокат наехал на девочку в поселке Афонино: ребенок получил травмы

В поселке Афонино Кстовского района Нижегородской области водитель электросамоката сбил маленькую девочку, которая шла по улице вместе с матерью.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Происшествие случилось 26 августа около 19:00 возле дома № 204 на улице Первомайской. Пострадавшей оказалась девочка, родившаяся в 2018 году. Она получила травмы в результате столкновения. После инцидента мать самостоятельно отвезла ребенка в больницу имени Семашко. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя все детали случившегося. В частности, устанавливается личность водителя электросамоката.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель электросамоката сбил годовалого ребенка. А на улице Бетанкура иномарка сбила самокатчика, который ехал по проезжей части.