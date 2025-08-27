Электросамокат наехал на девочку в поселке Афонино: ребенок получил травмы

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Происшествие случилось 26 августа около 19:00 возле дома № 204 на улице Первомайской. Пострадавшей оказалась девочка, родившаяся в 2018 году. Она получила травмы в результате столкновения. После инцидента мать самостоятельно отвезла ребенка в больницу имени Семашко. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя все детали случившегося. В частности, устанавливается личность водителя электросамоката.