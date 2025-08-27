В МВД предупредили россиян о новом способе мошенничества с электронным дневником

Как сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) МВД, мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками школ или технической поддержки.
Под предлогом необходимости «обновить данные», «привязать» или «подтвердить» номер телефона для электронного дневника они убеждают жертву сообщить коды подтверждения из SMS или перейти на фишинговый сайт. Получив доступ к данным, преступники используют их для входа в аккаунты на портале «Госуслуги» и в онлайн-банках, что зачастую приводит к краже денег.
Ведомство подчеркивает: официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают по телефону коды из SMS, пароли или паспортные данные. Все операции с электронным дневником проводятся исключительно через официальные платформы школ или портал «Госуслуги» без привлечения сторонних лиц.
При получении подобных звонков или сообщений следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться со школой для проверки информации.
Читайте материал «Россиянин на протяжении нескольких лет насиловал малолетних приемных детей».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.