МЧС почти неделю ищет мужчину, которого унесло в море на бочке под Хабаровском

Спасатели почти неделю ищут мужчину, которого унесло в Охотское море на бочке из-под ГСМ. Об этом в среду, 27 августа, сообщила пресс-служба МЧС Хабаровского края.
Уточняется, что 21 августа компания из трех человек пыталась переехать на КамАЗе реку Тыл, которая впадает в Удскую губу Охотского моря. Из-за подъема уровня воды автомобиль заглох: два человека успели выбраться, а третьего мужчину унесло в сторону моря на бочке из-под ГСМ.
Сейчас спасатели ищут пропавшего, на поиски вылетел вертолет. Операция по поиску осложняется труднодоступностью местности.
— Всего в поисках задействуется 33 человека и шесть единиц техники, — передает Telegram-канал ведомства.
Ранее стало известно о пропаже 110-летней женщины Анастасии Юрченко в Нижегородской области. 14 августа она вышла из дома в Арзамасском районе и не вернулась. Ее 85-летний сын начал поиски пропавшей матери, а позже к нему присоединись волонтеры. Выяснилось, что пенсионерка три дня ходила по лесам и искала дорогу домой. Позже добровольцам удалось отыскать женщину, ей оказана необходимая помощь.