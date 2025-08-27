МЧС почти неделю ищет мужчину, которого унесло в море на бочке под Хабаровском

Ранее стало известно о пропаже 110-летней женщины Анастасии Юрченко в Нижегородской области. 14 августа она вышла из дома в Арзамасском районе и не вернулась. Ее 85-летний сын начал поиски пропавшей матери, а позже к нему присоединись волонтеры. Выяснилось, что пенсионерка три дня ходила по лесам и искала дорогу домой. Позже добровольцам удалось отыскать женщину, ей оказана необходимая помощь.