В Москве неизвестный попытался поджечь и зарезать полицейских. Видео

Мужчина бросил зажигательную смесь в правоохранителей, а затем напал на них с ножом на Щелковском шоссе, в районе остановки «Хроматрон», в Москве. Об этом сообщили telegram-каналы.

Мужчина напал на полицейских на Щелковском шоссе.

Мужчина бросил зажигательную смесь в правоохранителей, а затем напал на них с ножом на Щелковском шоссе, в районе остановки «Хроматрон», в Москве. Об этом сообщили telegram-каналы.

Стоя на проезжей части, неизвестный поджог два предмета, предположительно, коктейли Молотова, и бросил их в полицейских. Это произошло на въезде в Щелково со стороны МКАДа у заправки. Когда правоохранители попытались задержать мужчину, тот достал нож и попытался атаковать их, пишет telegram-каналы Shot и Baza.

В настоящее время неизвестный задержан. Подробности не раскрываются, видео публикуют telegram-каналы.