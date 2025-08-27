Россиянина, готовившего атаку на военный аэродром, задержали в Энгельсе

В Энгельсе задержали гражданина России, готовившего атаку на военный аэродром. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Сообщается, что 35-летний житель Волгограда арендовал жилье около военного аэродрома в Энгельсе. Там он собирался оборудовать модуль навигации для беспилотников с целью повреждения инфраструктуры Минобороны России.
По данным следствия, задержанный планировал забрать оборудование из тайника в Саратове, передвигаясь в костюме курьера одного из популярных сервисов доставки, передает ТАСС.
Ранее ФСБ совместно с МВД задержала в Краснодарском крае двух россиян и уроженца Центральной Азии, готовивших теракт по заданию киевских спецслужб.
В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного из военнослужащих.