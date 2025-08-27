В Башкирии подросток ранил из пневматики двух детей

Установлено, что подросток взялся за оружие из-за раздражающих его шумов детворы во дворе. Со слов подсудимого, они мешали ему уснуть. Поэтому он взял пистолет и несколько раз выстрелил в воздух с балкона. Сам пистолет он приобрел еще в прошлом году у неустановленного лица.