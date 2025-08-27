Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии подросток ранил из пневматики двух детей

Инцидент произошел в июне в городе Октябрьском.

Источник: Башинформ

Установлено, что подросток взялся за оружие из-за раздражающих его шумов детворы во дворе. Со слов подсудимого, они мешали ему уснуть. Поэтому он взял пистолет и несколько раз выстрелил в воздух с балкона. Сам пистолет он приобрел еще в прошлом году у неустановленного лица.

В результате его противоправных действий двое мальчиков 10 и 11 лет получили телесные повреждения в виде ссадин.

По информации пресс-службы прокуратуры, Октябрьский городской суд признал 16-летнего подростка виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевших на сумму 100 тысяч рублей.