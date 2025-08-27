В Башкирии подросток ранил из пневматики двух детей

Установлено, что подросток взялся за оружие из-за раздражающих его шумов детворы во дворе. Со слов подсудимого, они мешали ему уснуть. Поэтому он взял пистолет и несколько раз выстрелил в воздух с балкона. Сам пистолет он приобрел еще в прошлом году у неустановленного лица.
В результате его противоправных действий двое мальчиков 10 и 11 лет получили телесные повреждения в виде ссадин.
По информации пресс-службы прокуратуры, Октябрьский городской суд признал 16-летнего подростка виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевших на сумму 100 тысяч рублей.