В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА на дома

«Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия в Ленинском районе. Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в городе начал работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, организован поквартирный обход. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.
