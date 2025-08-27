Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Неклиновском районе Ростовской области оценивают последствия атаки БПЛА

Глава Неклиновского района Дона прокомментировал ситуацию после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области продолжат оценку ущерба после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Василий Даниленко.

Напомним, в Новобессергеневском поселении после в результате воздушной атаки, произошедшей в ночь на 26 августа, в зону ЧС попали 11 домовладений. На месте происшествия зафиксировали повреждение стекол, были посечены двери и стены. В одном из домов оказались частично разрушены стена и крыша, был поврежден автомобиль.

В ночь на 27 августа в Новобессергеневке и Боцманово осколками посекло несколько фасадов, крыш и ворот домов, был поврежден автомобиль.

— Муниципальная комиссия проведет работу и зафиксирует нанесенный ущерб, — прокомментировал Василий Даниленко.

Чиновник попросил жителей Неклиновского района не подходить близко к обломкам БПЛА. При их обнаружении следует сразу же сообщать по телефону «112».

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше