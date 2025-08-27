В Неклиновском районе Ростовской области оценивают последствия атаки БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области продолжат оценку ущерба после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Василий Даниленко.
Напомним, в Новобессергеневском поселении после в результате воздушной атаки, произошедшей в ночь на 26 августа, в зону ЧС попали 11 домовладений. На месте происшествия зафиксировали повреждение стекол, были посечены двери и стены. В одном из домов оказались частично разрушены стена и крыша, был поврежден автомобиль.
В ночь на 27 августа в Новобессергеневке и Боцманово осколками посекло несколько фасадов, крыш и ворот домов, был поврежден автомобиль.
— Муниципальная комиссия проведет работу и зафиксирует нанесенный ущерб, — прокомментировал Василий Даниленко.
Чиновник попросил жителей Неклиновского района не подходить близко к обломкам БПЛА. При их обнаружении следует сразу же сообщать по телефону «112».
