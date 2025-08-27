Во время репетиции к 1 сентября умерла девятиклассница: врачи не успели помочь девочке

В школе № 3 «Пеликан» города Бердска произошла трагедия. Там умерла ученица девятого класса. Инцидент случился 26 августа во время подготовки к празднику 1 сентября, пишет «КП-Новосибирск».
Девочка находилась в школе вместе с другими детьми. Они сидели на диване и ждали начала репетиции. Внезапно школьнице стало плохо. Очевидцы происшествия пытались оказать ей помощь. На место также была вызвана скорая медицинская помощь. Однако спасти жизнь ученицы не удалось.
Следственное управление СК по области подтвердило, что смерть не носит криминального характера. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего. Обстоятельства и причины смерти девочки в настоящее время устанавливаются.
Прежде в одной из школ Красноярска произошла трагедия: в школе № 16 внезапно умер 12-летний ученик пятого класса. Как сообщили в Следственном комитете региона, мальчик потерял сознание во время перемены.