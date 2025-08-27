В Приморье нашли пропавших туристов с детьми

«Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели», — говорится в релизе.