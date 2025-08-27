Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье нашли пропавших туристов с детьми

Приморские спасатели нашли отрезанных из-за разлива реки туристов с двумя детьми.

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило региональное министерство ГО и ЧС.

«Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели», — говорится в релизе.

К вечеру удалось установить с семьей устойчивую связь и получить их координаты. Но проехать к туристам спасатели не смогли, поскольку дожди размыли дороги, а уровень воды в реке Кривой поднялся. Пожарный Андрей Михайлин, знающий местность, направился к ним с командой на ГАЗ-66.

Днем 27 августа туристов вернули домой. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Приморье 25 и 26 августа накрыл циклон, шли сильные ливни. В Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке — около трети. На реках уровень воды поднялся до полуметра. Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток подъем воды сохранится, местами возможны подтопления.