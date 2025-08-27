Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетний омич выпал из окна восьмого этажа

Ребенок получил тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска полиция проводит проверку по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на восьмом этаже дома. Ребенок жив. О ЧП на улице Барнаульской сообщила пресс-служба УМВД 27 августа.

С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, в момент происшествия вместе с дошкольником дома находились мать и бабушка. После завтрака взрослые прилегли отдохнуть, уложив мальчика спать. Оставшись без присмотра, он самостоятельно открыл окно на кухне — единственное в квартире с ручкой — и упал вниз.

Женщины проснулись от звонка соседей, сообщивших о несчастном случае. Полицейские отметили, что семья характеризуется по месту жительства удовлетворительно и не состоит на учете в МВД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.