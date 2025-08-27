Шестилетний омич выпал из окна восьмого этажа

С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, в момент происшествия вместе с дошкольником дома находились мать и бабушка. После завтрака взрослые прилегли отдохнуть, уложив мальчика спать. Оставшись без присмотра, он самостоятельно открыл окно на кухне — единственное в квартире с ручкой — и упал вниз.