Актера из «Склифосовского» Левду обвинили в избиении матери и убийстве двух собак

Актер Яков Левда, получивший известность по ролям в сериалах «Склифосовский», «ГДР» и «Полицейский с Рублевки», отправился под домашний арест из-за избиения матери. Об этом в среду, 27 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
Соседи актера назвали его «агрессивным алкоголиком», который постоянно устраивает скандалы во дворе и цепляется к людям. Жильцы его дома также обвинили актера в смерти двух собак: так, первый щенок получил ожоги по всему телу и умер, а второй скончался после укола, который делал Левда.
Актер частично признал обвинения: он подтвердил, что ударил мать, но отрицает свою вину в смерти животных.
— Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. Первая собака болела, второй сделали укол, после которого она умерла. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело, — заявил Левда в беседе с Telegram-каналом.
Суд по делу артиста пройдет 11 сентября.
