Актера из «Склифосовского» Левду обвинили в избиении матери и убийстве двух собак

— Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. Первая собака болела, второй сделали укол, после которого она умерла. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело, — заявил Левда в беседе с Telegram-каналом.